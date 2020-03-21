Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı Açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baharın müjdeleyicisi nevruzun başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baharın müjdeleyicisi nevruzun başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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