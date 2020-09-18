Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiğimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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