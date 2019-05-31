Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Süper Lig'e çıkan takımlara kutlama
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep
, Gençlerbirliği
ve Denizlispor
'u kutladı.
Oktay, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor kulüplerimizi kutluyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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