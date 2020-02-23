Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Oktay'ın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından karşılanması, çiçek takdimi -Oktay'ın Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyareti -Oktay'a Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında Denizli sancağı ve Denizi kitapları hakkında...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oktay'ın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından karşılanması, çiçek takdimi

-Oktay'ın Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyareti

-Oktay'a Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında Denizli sancağı ve Denizi kitapları hakkında bilgi vermesi

-Oktay'ın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın makamında bilgi alması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Oktay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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