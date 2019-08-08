Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli
'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi