Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:42 Kaynak: AA
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