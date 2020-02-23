Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İncelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Oktay, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'i ziyaret etti.

Ardından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı gezen Oktay, esnafla sohbet etti.

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız çaya bekliyoruz" şeklinde yazının bulunduğu pankartı gören Oktay, pankartın sahibi Necip Helvacı'nın davetini geri çevirmeyerek, dükkanda ikram edilen tatlılardan yedi.

Fuat Oktay, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi camdan horoz heykeli önünde Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir esnafın verdiği Denizlispor atkısını boynuna takan Oktay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı da ziyaret edip belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.