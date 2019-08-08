Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Denizli'deki depremle ilgili) Şu ana kadar bir can kaybımız...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Denizli'deki depremle ilgili) Şu ana kadar bir can kaybımız...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Denizli'deki depremle ilgili) Şu ana kadar bir can kaybımız yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Denizli'deki depremle ilgili) Şu ana kadar bir can kaybımız yok"
Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
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