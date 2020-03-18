Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: 'Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır"

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır" - ANKARA

fuat oktay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:49 Kaynak: İHA

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