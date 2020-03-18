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Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır"
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:49 Kaynak: İHA
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