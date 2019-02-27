Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dünya Bankası'nın Hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Dünya Bankası
'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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