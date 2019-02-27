Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dünya Bankası'nın Hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dünya Bankası'nın Hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 20'yi hedefliyoruz. Kamu olarak bunun gereklerini yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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