Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı

13.09.2022 22:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu TBMM Başkanı Şentop, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı TBMM Başkanı Şentop, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı
Kaynak: AA

Rıza Kayaalp, fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:28 Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım
20:55 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
19:16 Rize'de korkunç olay! İlişkileri olduğunu iddia ettiği eşi ile kuzenini öldürdü
19:16 Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İşte sosyal konut projesinde evlerin yapılacağı İstanbul ilçeleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 22:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement