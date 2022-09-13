Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon. Sırbistan 'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Kayaalp'i kutladı - Son Dakika

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