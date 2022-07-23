Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyaevine girdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyaevine girdi

23.07.2022 00:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyaevine girdi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile dünyaevine girdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile dünyaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile İstanbul'da gerçekleşen nikahla dünyaevine girdi. Oktay ve Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınları da katıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyaevine girdi - Son Dakika

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