GÜNDEM / 5 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

AK Parti ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak.

(11.45/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Genel Kurulda, Anayasa Mahkemesine bir, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki üye için seçim yapılacak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'na (BORON 2022) çevrim içi katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lova İnovasyon Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı devlet hesaplarına ilişkin verileri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da "Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni"ne katılacak, Kristine Opolais - Murat Karahan Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/18.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile YÖK arasındaki Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Açılmasına İlişkin Protokol'ün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son 16 turu ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın 2. tur gruplarında Türkiye, F Grubu'ndaki ikinci maçında, Polonya'da Kanada ile karşılaşacak.

(Lodz/18.30) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, B Grubu'nda perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu, Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çıkacak.

AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/12.00/16.30/18.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, H Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Marek Hamsik, II. Louis Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak; bordo-mavili takım son çalışmasını statta yapacak.

(Monako/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında G Grubu'nda perşembe günü Kosova'nın Ballkani takımını konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Dimitrios Goutas, Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına kulüp tesislerinde çıkacak.

Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja ve bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Sivasspor maçına ilişkin soruları cevaplayacak; Kosova ekibi son çalışmasını statta yapacak.

(Sivas/13.00/16.00/18.45/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında A Grubu'nda deplasmanda Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, Skonto Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.

(Riga/19.15/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Futbolda TFF 2. Lig gruplarında 8. hafta maçları yapılacak.

8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon ilk hafta mücadelesinde, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek'in Igokea m: tel takımını konuk edecek; C Grubu'nda Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Oostende/21.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçları yapılacak. Cizre Belediyespor-Altekma, Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart, Spor Toto- Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne, TÜRŞAD- Halkbank karşılaşmaları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Kayseri/16.00/Ankara/Bursa/İstanbul/İzmir/17.00/Bitlis/18.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 3. haftasının son maçında Konyaaltı Belediyespor- Kastamonu Belediyespor maçı yapılacak.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

11- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta mücadelesi tamamlanacak. (Fotoğraflı)

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