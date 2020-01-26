Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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