Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.
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