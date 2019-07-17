Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay elim saldırıyı kınadı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay elim saldırıyı kınadı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay elim saldırıyı kınadı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:20 Kaynak: İHA
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