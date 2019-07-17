Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor,...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Erbil
'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. - ANKARA
Perinçek: FETÖ'nün siyasi ayağı Ali Babacan'dır 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte geldiler, pişman oldular