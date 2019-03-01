Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Fetö'sü, PKK'sı, Dhkpc'si, Adı Farklı, Cibilliyeti Aynı Tüm...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Fetö'sü, PKK'sı, Dhkpc'si, Adı Farklı, Cibilliyeti Aynı Tüm...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "FETÖ'sü, PKK'sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "FETÖ'sü, PKK'sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Politika
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