Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Fetö'sü, PKK'sı, Dhkpc'si, Adı Farklı, Cibilliyeti Aynı Tüm...
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "FETÖ'sü, PKK'sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "FETÖ'sü, PKK'sı, DHKPC'si, adı farklı, cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:34 Kaynak: AA
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