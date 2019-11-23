Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı Fuat Oktay: "Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik" "Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı

Fuat Oktay:

"Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik"

"Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
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