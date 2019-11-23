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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı Fuat Oktay: "Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik" "Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı
Fuat Oktay:
"Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik"
"Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"
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