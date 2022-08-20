Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

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