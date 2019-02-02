Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Günümüzde Hiçbir İl, Bölge Hatta Ülke, Sadece Kendi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Günümüzde hiçbir il, bölge hatta ülke, sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Günümüzde hiçbir il, bölge hatta ülke, sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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