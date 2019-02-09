Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Hal Yasası Çalışması) Bu Çalışma Antalyalıların,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Hal Yasası çalışması) Bu çalışma Antalyalıların, üreticilerin ve Antalya'da tarımla ilgilenen her kesimin faydasına olacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Hal Yasası çalışması) Bu çalışma Antalyalıların, üreticilerin ve Antalya'da tarımla ilgilenen her kesimin faydasına olacaktır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:47 Kaynak: AA
Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü
Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı