Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki çalışmalara...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki çalışmalara...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler, ne yazık ki, bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde gündem değiştirmeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki çalışmalara..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler, ne yazık ki, bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Sürekli laf üretmeye çalışıyorlar. Laf üretmek için değil iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:43 Kaynak: İHA
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