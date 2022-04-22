Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gerçek anlamdaki çoklukta birliğin yaşadığı bir yer arıyorsanız bunun adresi Hatay'dır." dedi.

Oktay, Vali Rahmi Doğan'ı ziyaretinde, ramazanda vatandaşlarla kucaklaşmak, dertleri, sevinçleri ve kederlerini dinlemek için Hatay'a geldiklerini söyledi. Hatay'ın dünya şehri olduğunu dile getiren Oktay, "Asıl barış mesajlarının Türkiye'nin de ötesinde dünyaya verileceği şehrin Hatay olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek kentin mevcut sorunları, devam eden veya tamamlanan yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Doğan'dan detaylı brifing aldıklarını belirtti. Hatay'ın önemli bir sanayi ve tarım şehri olduğunu anlatan Oktay, kentin ihracat rakamlarıyla ilgili de hedefleri olduğunu ifade etti.

Oktay, Kovid-19 ve devamında Rusya-Ukrayna Savaşı'yla tarımın öneminin öne çıktığını aktararak şöyle konuştu:

"Tarım zaten stratejik bir alandı ama bu öyle bir hal aldı ki neredeyse savunma sanayisinin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada Hatay'ın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Evet dünyada gıda ürünleriyle, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var. Bu negatif olarak algılanabilir ama Hatay olarak baktığımızda çok pozitif olarak fırsatlar sunuyor. Konya'da da biz bunu öngörmüştük. Çalışıyoruz zaten. Tarım ve Orman Bakanlığımızla çok yoğun çalışmalarımız var. Cumhurbaşkanı'mızın özellikle çok yakından takip ettiği ve verdiği direktifler var. Burada da muhteşem bir potansiyel var. Bizim bu potansiyeli inşallah gerek aldığımız birim başına ürün bazında, gerekse de hele hele bu yıl bu yıl özellikle aldığımız yağışla bütün Türkiye'de ekilmemiş yer kalmasın istiyoruz. Bu Hatay için birincil derecede önemli. İnşallah bunun da böyle olacağını görüyoruz, ümit ediyoruz."

Oktay, Büyük Karaçay Barajı'nın tamamlandığını, diğerlerinin de tamamlanmasıyla tarımın çehresinin daha da değişeceğini dile getirdi.

"Ağaç ve ormanlaşmayla ilgili çabalarımız zaten devam ediyor"

İskenderun'un demir çelik sektöründe, kentin de erkek ayakkabısı, mobilya ve zeytinde önemli noktada olduğunu anlatan Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde de zeytine verdiğimiz önem ve değer ile bunun sayısının artırılmasıyla ilgili çabalarımız, ağaç ve ormanlaşmayla ilgili çabalarımız zaten devam ediyor." dedi.

Fuat Oktay, kentin, okullaşma oranı anlamında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek inşaatı süren 1000 kişilik öğrenci yurdunun açılmasıyla üniversitelerin ve öğrencilerin daha da rahatlayacağını ifade etti. Hatay'ın önemli bir lojistik kenti olduğunu aktaran Oktay, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de biz, kara, hava, demir yollarımızla, limanlarımızla bir ağ örüyoruz ama ısrarla bir lojistik üssü oluşturma arzumuz çok kuvvetli. Hatay yine bunlardan bir tanesi. Özellikle dışarıya açılıyor olması, 715 kilometrelik bir kara yolu ağı, 78 kilometrelik demir yolu ağı var. Onun ötesinde 3 kara 11 deniz ve bir hava hudut kapısıyla aslında Türkiye'ye açılan bir kapı. Cumhurbaşkanı'mızın çok yakın takip ettiği konulardan birisidir bu. Bizim dışarıya açılan kapılarımız aslında ihracat üslerimizdir. Diğer ülkelerle olan aynı zamanda iletişim kapılarımızdır. Türkiye ile olan o bağı güçlendirecek yerlerimizdir. Bu anlamda da burası gerek yolcu gerek yük taşımacılığı anlamında çok ciddi bir fırsatı beraberinde sunuyor. Sadece kendisi için de değil aslında hemen yanı başında buna Gaziantep'i, Kahramanmaraş'ı, hatta Şanlıurfa'yı bile ekleyebileceğimiz bir güzergahtan bahsediyorum."

Amanos Tüneli

Oktay, bölgeye yapılması planlanan Amanos Tüneli'ne değinerek "Özellikle Amanos Tüneli'ni konuştuğumuzda, orada bizim bir arzumuz var biliyorsunuz. Hem Hatay'ın kendi içerisindeki potansiyeli ama diğer taraftan da Şanlıurfa'dan başlayarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı Hatay ile denizle, limanla buluşturacak bir proje. Onunla ilgili hem burada Valiliğimizden, sayın vekillerimizden ve başkanımızdan gerekli bilgileri aldık. Bu dönüşte çok yakinen takip edeceğimiz projelerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı'mızın da çok yakinen takip ettiği projelerden birisi." şeklinde konuştu.

Kentteki hastane sayılarına ilişkin de bilgi veren Oktay, Hatay'ın barış içerisinde yaşamanın sembolü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hatay bizim için Türkiye için çok önemli. 'Medeniyetler Beşiği' ve barış içinde yaşamanın, yaşamın bir sembolü. Bütün dünyaya örnek teşkil edebilecek bir model. Birçok yere gittiğimizde bize modeller sunulur. A şehrinin, B şehrinin modeli ama baktığınızda çoğu teorik bazdaki modellerdir. Gerçek anlamdaki çoklukta birliğin yaşadığı bir yer arıyorsanız bunun adresi Hatay'dır. Bir örnek şehir veya model arıyorsanız da yine Hatay bu örnek modellerden birisidir. Dolayısıyla turizm açısından da muhteşem bir potansiyel arz etmekte. Zaten Hatay'ımız da bu potansiyeli sonuna kadar kullanıyor ama bizim arzumuz buradan aldığımız payın arttırılması. Özellikle konaklama ve birim turist başına yine elde edilen gelir açısından bunun arttırılması konusu. İnşallah 'Durmak yok yola devam.' diyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da hem yatırımlarımız hem çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek."