Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Her alanda bir değişim ve dönüşüm öngören 11. Kalkınma Planı,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Her alanda bir değişim ve dönüşüm öngören 11. Kalkınma Planı, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Her alanda bir değişim ve dönüşüm öngören 11. Kalkınma Planı, Türkiye
'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacaktır."
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