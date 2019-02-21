Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi Bir Görevi Üstlenmeye Aday Adayı Olduktan Sonra,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir."

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