Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi Bir Görevi Üstlenmeye Aday Adayı Olduktan Sonra,...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:34 Kaynak: AA
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