Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi Bir Görevi Üstlenmeye Aday Adayı Olduktan Sonra,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi Bir Görevi Üstlenmeye Aday Adayı Olduktan Sonra,...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:34 Kaynak: AA

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