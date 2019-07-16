Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Dijital Türkiye...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ın tamamlanmasıyla ortalama 3,81 oranından 0,35'e düşürülmüştür"
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı Dijital Türkiye
Versiyon 1.0'ın tamamlanmasıyla ortalama 3,81 oranından 0,35'e düşürülmüştür"
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