Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı Gibi Sivil Toplum Kuruluşlarımız...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı Gibi Sivil Toplum Kuruluşlarımız...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:39 Kaynak: AA

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