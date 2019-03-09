Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı Gibi Sivil Toplum Kuruluşlarımız...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil
'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:39 Kaynak: AA
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