Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı...

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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