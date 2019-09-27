Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık"
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