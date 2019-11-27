Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.


Oktay; Toplantı da, "Özelikle iklim değişikliği gıda krizine negatif yönde etki etmektedir. Ani değişikliklerin yüksek açlık düzeylerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre, 2.5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla negatif bağlamda etkilenmektedir. İslam işbirliği teşkilatı üye ülkelerinin çevresel faktörlerle başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Toplantımızda sürdürülebilir gıda sistemlerini masaya yatırmaya çalışıyor olacağız" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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