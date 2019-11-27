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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.
Oktay; Toplantı da, "Özelikle iklim değişikliği gıda krizine negatif yönde etki etmektedir. Ani değişikliklerin yüksek açlık düzeylerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre, 2.5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla negatif bağlamda etkilenmektedir. İslam işbirliği teşkilatı üye ülkelerinin çevresel faktörlerle başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Toplantımızda sürdürülebilir gıda sistemlerini masaya yatırmaya çalışıyor olacağız" dedi. - İSTANBUL
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