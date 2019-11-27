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Son Dakika Genel - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık... - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık...

6 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık yaptıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık yaptı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık etti.

Oktay; Toplantı da, "Özelikle iklim değişikliği gıda krizine negatif yönde etki etmektedir. Ani değişikliklerin yüksek açlık düzeylerine yol açtığı bilinmektedir. FAO'ya göre, 2.5 milyon küçük ölçekli çiftçi, balıkçı dünyanın her yerinde iklim değişikliğinden dolayı kaynaklanan şoklara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla negatif bağlamda etkilenmektedir. İslam işbirliği teşkilatı üye ülkelerinin çevresel faktörlerle başa çıkma yöntemleri bulunmaktadır. Toplantımızda sürdürülebilir gıda sistemlerini masaya yatırmaya çalışıyor olacağız" dedi.

(ZA-NSO-BA-Y)

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35. Toplantısı Bakanlar Çalışma oturumuna başkanlık...

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Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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