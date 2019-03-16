Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam Düşmanlığı Kaynaklı Sorunlara Karşı Etkin Önlemler...
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor!
Avustralyalı Irkçı Senatör, Kafasında Yumurta Kıran Gence Yumruk Attı
Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti
Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu