Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam Düşmanlığı Kaynaklı Sorunlara Karşı Etkin Önlemler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam Düşmanlığı Kaynaklı Sorunlara Karşı Etkin Önlemler...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA

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