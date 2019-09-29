Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İstanbul'daki deprem) 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İstanbul'daki deprem) 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var."
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( İstanbul'daki deprem) 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var."
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