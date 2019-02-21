Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İster Pkk, İster Fetö, İster Bilmem Ne... Bize Tehdit...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İster Pkk, İster Fetö, İster Bilmem Ne... Bize Tehdit...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne... Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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