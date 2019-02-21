Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İster Pkk, İster Fetö, İster Bilmem Ne... Bize Tehdit...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne... Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İster PKK
, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:51 Kaynak: AA
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