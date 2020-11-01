Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor."