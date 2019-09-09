Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir" dedi. - ANKARA