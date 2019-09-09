Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir" dedi. - ANKARA

fuat oktay, Bağdat, İdlip, Kabil, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
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