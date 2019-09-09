Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir" dedi. - ANKARA
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