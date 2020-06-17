Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe- Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekatında, Suriye'de ve Libya'da devam eden harekatlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum."

(İHA)