Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Katar'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Katar'a Gidecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü Doha'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Katar'a Gidecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katılmak üzere çarşamba günü Doha'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Katar'ın başkenti Doha'ya 27 Mart Çarşamba günü ziyaret gerçekleştirecek.

Katar Ulusal Müzesi açılış törenine katılacak Oktay, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını da ziyaret edecek.

Oktay'ın, temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:41 Kaynak: AA

Politika
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