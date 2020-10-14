Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini eleştiren CHP'ye cevap verdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini eleştiren CHP'ye cevap verdi

14.10.2020 22:54
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini eleştiren CHP'ye cevap verdi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik sözlere cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, iftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığını, bu tür tutumların Türk milletinde hiçbir karşılığı olmadığını belirtti.

Fuat Oktay, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İfa etmekten şeref duyduğum Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevim ve şahsımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itibarsızlaştırma amacı taşıyan talihsiz açıklamalarına, CHP milletvekili Özgür Özel'in siyasi nezaket ve ahlak sınırlarını zorlayan konuşmalarının da eklendiğini demokrasimiz ve devlet geleneğimiz bakımından taaccüple takip ediyorum. Bundan önceki tüm iş ve görevlerimde olduğu gibi gerek devletimizin son Başbakanlık Müsteşarı, gerekse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak attığım her imza, hukukun ve yasaların denetimine olduğu kadar aziz milletimizin ve kamuoyunun takdirine açıktır. İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. TBMM'nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir."

(İHA)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini eleştiren CHP'ye cevap verdi

Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini eleştiren CHP'ye cevap verdi - Son Dakika


Son Dakika

112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor
Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha: AB tüm imkanlarını kullanma sözü verdi         
22:46
Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor Avrupa koronavirüsten kırılıyor! OHAL, yasaklar kısıtlamalar peş peşe geliyor         
21:17
Türk Telekom'da 3. kez top ağlarla buluştu! Milliler muhteşem golle umutlandı Türk Telekom'da 3. kez top ağlarla buluştu! Milliler muhteşem golle umutlandı         
20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 23:13:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini eleştiren CHP'ye cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei