Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " (Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk. 76 maddeden oluşan bu Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ile sorunlar aşılacak ve yeni iş birliği alanları oluşturulacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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