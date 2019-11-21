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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " (Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk. 76 maddeden oluşan bu Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ile sorunlar aşılacak ve yeni iş birliği alanları oluşturulacaktır."
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