Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kırıkkale'de
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de esnaf ziyaretinde bulundu, Millet Kıraathanesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale
'de esnaf ziyaretinde bulundu, Millet Kıraathanesini ziyaret etti.
Oktay, Kırıkkale Belediyesindeki programının ardından Barbaros Hayrettin
Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Daha sonra Hüseyin Kahya
Parkı'nda geçen yıl açılan Millet Kıraathanesini ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla sohbet etti. Çay
içen Oktay, ikram edilen simit ve kekten yedi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Oktay, engelli bir vatandaşla da yakından ilgilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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