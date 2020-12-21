Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı - Son Dakika

Bugün programı kapsamında Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Konuşmasına başlayan Oktay daha sonra kurduğu bir cümlenin devamını getiremedi ve kısa bir süre sessiz kaldı. Durumu fark eden sahnedeki bir kişi Oktay'ın koluna girdi.

Oktay için ambulans istenirken doktorun da sahneye gelmesi istendi. Öte yandan alınan son bilgilere göre Oktay'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.