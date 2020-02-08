Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ' Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir. Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum" dedi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:28 Kaynak: İHA
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