Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı

01.08.2022 17:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Kıbrıs'ın ecdadımız tarafından fethinin 451'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 64'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 46'ncı kuruluş yıl dönümü olan Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. Kıbrıs Türkü'nün hürriyet mücadelesinin kahramanları şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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