Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Kıbrıs'ın ecdadımız tarafından fethinin 451'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 64'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 46'ncı kuruluş yıl dönümü olan Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. Kıbrıs Türkü'nün hürriyet mücadelesinin kahramanları şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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