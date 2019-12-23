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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz."
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " (Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz." - ANKARA
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