Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " ( Libya mutabakatı) Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz." - ANKARA

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