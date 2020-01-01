Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya tezkeresi TBMM'de) Ümit ediyoruz onay alarak... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '(Libya tezkeresi TBMM'de) Ümit ediyoruz onay alarak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya tezkeresi TBMM'de) Ümit ediyoruz onay alarak...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya tezkeresi TBMM'de) Ümit ediyoruz onay alarak çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " (Libya tezkeresi TBMM'de) Ümit ediyoruz onay alarak çıkacaktır."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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