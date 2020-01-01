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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk."
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk."
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