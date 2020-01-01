Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız

Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?