Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:09
Kaynak: DHA
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