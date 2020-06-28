Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çeşitli açılış ve ziyaret programları için gittiği Yozgat'ta hemşehrilerinin sürpriziyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çeşitli açılış ve ziyaret programları için gittiği Yozgat'ta hemşehrilerinin sürpriziyle karşılaştı. Oktay, kendisini yol kenarında bekleyen klasik otomobil meraklısı bir vatandaşın ısrarlarını kırmayarak bir süreliğine klasik otomobil kullandı.

Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Bir vatandaşın 1969 model klasik otomobilini kullanması yönündeki ısrarlı teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturduğu aracı şehir merkezine kadar kullandı. Yozgat ziyareti sırasında heyette bulunan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yolcu koltuğunda kendisine eşlik etti. Yol boyunca kendisini bekleyen Yozgatlı hemşehrileriyle sık sık selamlaşan Oktay, zaman zaman Taner Yıldız'la sohbet ederek anılarını anlattı.


Oktay seyahati sırasında araçta bulunan Taner Yıldız'a Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya'nın seslendirdiği "Yozgat Sürmelisi" parçasını dinletti.


Oktay, yoğun programı sırasında yapılan sürprizle gerçekleştirdiği sürüşün ardından araç sahibiyle sohbet etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Oktay ayrıca, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - Son Dakika

Son Dakika

16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:42 Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 07:37 YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 16:53 Gazzeli 100 bin aile 100 dolarlık yardımlarını almaya başladı 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
16:00
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
15:57
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
15:41
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
15:23
Objektiflere bikinili yakalanan Demet Akalın kilolarıyla olay oldu
15:20
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 16:42:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, makam aracını bırakıp şoför koltuğuna oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]