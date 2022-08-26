Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü mesajı Açıklaması

26.08.2022 12:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu Türk yurdu yapan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde, başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükran ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda gözü olanlara ise o kapıları ilelebet kapayan tarihtir bugün." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Muş haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü programında konuştu: (2) Muş haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü programında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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