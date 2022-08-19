Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malezya Kralı Abdullah Şah'la Ayasofya'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, "Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. Mübarek cuma gününde buraya gelen vatandaşlarımızla da sohbet etme imkanı bulduk. Rabb'im minarelerimizden ezan sesini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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