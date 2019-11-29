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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir." - ANKARA
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