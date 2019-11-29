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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'MİT, Barış Pınarı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir." - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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