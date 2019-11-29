Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir." - ANKARA